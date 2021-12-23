Средняя цена КАСКО в России выросла почти на треть за 2021 год

Средняя стоимость полисов КАСКО в III квартале 2021 года возросла за год на 29,8%. Сейчас она составляет до 35,1 тысячи рублей. Это следует из статистики Центробанка.

В материалах регулятора отмечается, что в первую очередь это связано с повышением цен на автомобили и запчасти, сообщила газета «Известия».

Тенденцию на рост средней стоимости полисов КАСКО подтвердили в страховых компаниях. Более того, участники рынка ожидают и в дальнейшем роста цен на добровольное автострахование по итогам текущего года и в 2022-м — премии вырастут еще примерно на 20%.

Минфин согласовал профильными ведомствами повышение выплат по ОСАГО с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Кроме того, вынесено предложение отказаться от учета износа автомобиля при расчете выплат. Однако данная мера вызовет подорожание полисов ОСАГО.