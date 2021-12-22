Министерство финансов согласовало с профильными ведомствами повышение выплат по ОСАГО с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Об этом сообщили «Ведомости».

Также вынесено предложение отказаться от учета износа автомобиля при расчете выплат. Однако данная мера вызовет подорожание полисов ОСАГО.

Рассматривается инициатива о запрете для страховых компаний учитывать износ поврежденного автомобиля при расчете выплат на его ремонт.

По данным источника, Минфин не отрицает, что изменения вызовут подорожание полисов ОСАГО. Ведомство считает, что инициативы направлены напрямую на рост выплат пострадавшим.

«Насколько подорожает ОСАГО, каждая компания для себя определяет индивидуально», — заявил сотрудник Минфина. По его словам, «по всем инициативам достигнут консенсус».

Ранее автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов рассказал о популярных схемах, которые используют мошенники для обмана автомобилистов. По его мнению, в зоне риска находятся водители с истекающим сроком действия полиса.