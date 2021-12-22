Госдума приняла в последнем чтении закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума приняла в третьем, последнем чтении закон, который отменяет обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Сообщение об этом появилось на сайте нижней палаты российского парламента.

Теперь россиянам не будет нужно проходить технический осмотр легкового автомобиля или мотоцикла, если они используют транспорт в личных целях.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также эту процедуру не отменили для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если хозяева захотят постановить ТС на учет при смене владельца или изменения конструкции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного ТО облегчит жизнь многим россиянам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств, уточнил он.

Ранее Володин заверил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Это значит, что штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным.