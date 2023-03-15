Транспорт 15 марта 2023, 12:24 Сотни миллиардов рублей выделили из бюджета на выкуп иностранных самолетов Правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов РИА «Новости»

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Российское правительство выделило из государственного бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей. Об этом во время выступления на заседании комитета Госдумы развитию транспортной инфраструктуры рассказал министр транспорта Виталий Савельев, его слова привело РИА «Новости».

«Иностранные лизингодатели хотели вернуть 595 самолетов, тогда мы бы просто потеряли возможность летать. При этом некоторые перевозчики все-таки сдали самолеты, мы утратили из-за этого 75 бортов», — отметил он.

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Министр оценил общее число самолетов в авиапарках российских компаний как более 1,2 тысячи бортов. По словам Савельева, выделенная кабмином сумма денег поможет компаниям выкупать самолеты.

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«Например, „Аэрофлот“ уже приобрел 10 дальнемагистральных самолетов. Также в течение 2022 года компания самостоятельно выкупила 18 самолетов», — добавил министр.

Глава Росавиации Александр Нерадько спрогнозировал, что в будущем российские самолеты полностью вытеснят иностранные образцы в авиапарках российских компаний.