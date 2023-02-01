Транспорт 01 февраля 2023, 14:01 Российские самолеты вытеснят западные в авиапарке отечественных компаний Глава Росавиации Нерадько: российские самолеты вытеснят западные в парке авиакомпаний РФ РИА «Новости»

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Российские самолеты после налаживания серийного производства МС-21, Superjet New и других бортов способны постепенно вытеснить западные в авиапарке отечественных компаний. Об этом РБК рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«В вопросе внутренних перевозок никаких разговоров даже быть не должно. Необходимо летать на своих собственных самолетах и вертолетах», — подчеркнул он.

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Нерадько отметил, что в распоряжении российских перевозчиков осталось большое количество иностранной летной техники.

«Если правильным образом поддерживать ее летную годность, то до 2030 года ее спокойно можно использовать», — добавил глава ведомства.

Также руководитель Росавиации заявил, что в будущем российские авиакомпании смогут конкурировать на международном рынке.

В декабре правительство продлило летные сертификаты западных самолетов в России до конца 2023 года.