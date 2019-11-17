Составлен топ самых популярных в России премиум-автомобилей

За девять месяцев 2019 года список возглавил кроссовер Lexus RX. Автолюбители купили 6437 экземпляров этой модели. Вторым по популярности оказался Mercedes-Benz E-Class — 6002 машины.

Автомобили Volvo подорожают в России с 2020 года Подробнее

В топ-3 премиальных машин попала BMW 5-Series (5204 единиц). Кроме того, соотечественники приобретали BMW X3 (4373) и Lexus NX (4101).

Помимо этого в январе–сентябре россияне интересовались следующими автомобилями премиум-сегмента: BMW X5 (3842), Mercedes-Benz GLC (3470), BMW 3-Series (3434), Mercedes-Benz C-Class (2879) и Lexus LX (2569).

Ранее цены на автомобили в России постепенно продолжили расти, причем в некоторых случаях рост составил 10% от уровня 2018 года. И это на фоне падения спроса. Такая тенденция коснулась всех брендов.