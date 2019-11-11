СМИ: цены на автомобили выросли вопреки падению спроса

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За десять месяцев рост стоимости большинства марок составил 9–10%, рассказали изданию в автодилере «Рольф». Представитель дилера «Автоспеццентр» оценил увеличение цен с начала года в 3,5–7%.

Цены росли постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей. По словам главы дилера «Фаворит Моторс» Владимира Попова, цены так или иначе повышают все бренды. При этом выпущенный в России автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей приносит производителю не более 3%.

Повышение цен, отметил эксперт, — это единственная возможность для производителя удержаться на плаву.