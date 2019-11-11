  • СМИ: цены на автомобили выросли вопреки падению спроса

    11 ноября 2019, 04:30

    Кирилл Фролов

    Несмотря на снижение объема продаж, цены на автомобили в России продолжают расти, в некоторых случаях рост составляет 10% от уровня прошлого года, сообщил «Коммерсант». Аналитики и участники рынка объяснили это тем, что недозагрузка автопрома в стране заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже при падении спроса.
    СМИ: цены на автомобили выросли вопреки падению спроса

    Задавивший американку Uber не умел распознавать нарушителей ПДД в США

    Подробнее

    За десять месяцев рост стоимости большинства марок составил 9–10%, рассказали изданию в автодилере «Рольф». Представитель дилера «Автоспеццентр» оценил увеличение цен с начала года в 3,5–7%.

    Цены росли постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей. По словам главы дилера «Фаворит Моторс» Владимира Попова, цены так или иначе повышают все бренды. При этом выпущенный в России автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей приносит производителю не более 3%.

    Повышение цен, отметил эксперт, — это единственная возможность для производителя удержаться на плаву.