СМИ: цены на автомобили выросли вопреки падению спроса
Несмотря на снижение объема продаж, цены на автомобили в России продолжают расти, в некоторых случаях рост составляет 10% от уровня прошлого года, сообщил «Коммерсант». Аналитики и участники рынка объяснили это тем, что недозагрузка автопрома в стране заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже при падении спроса.
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За десять месяцев рост стоимости большинства марок составил 9–10%, рассказали изданию в автодилере «Рольф». Представитель дилера «Автоспеццентр» оценил увеличение цен с начала года в 3,5–7%.
Цены росли постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей. По словам главы дилера «Фаворит Моторс» Владимира Попова, цены так или иначе повышают все бренды. При этом выпущенный в России автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей приносит производителю не более 3%.
Повышение цен, отметил эксперт, — это единственная возможность для производителя удержаться на плаву.