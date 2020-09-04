Собянин рассказал Путину о планах удвоения метро Москвы

По его словам, программа расширения Московского метрополитена принята почти полностью.

«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать», — заявил Собянин. По его словам, это необходимо сделать, иначе город просто захлебнется, особенно с учетом растущего населения.

Мэр Москвы отметил, что также продолжится работа над транспортной инфраструктурой, которая связывает столицу и Подмосковье. Уже открыты два Московских центральных диаметра, связывающих Одинцово и Лобню, а также Нахабино и Подольск. Сейчас идет работа над третьим и четвертым диаметрами. Электрички по ним пойдут от Зеленограда до Раменского и от Железнодорожного до Апрелевки.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству двух новых линий метро — Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Первая пойдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово в поселение Рязановское. Вторую линию протянут через районы Митино, Строгино и Хорошево-Мневники.

Представитель мэрии пообещал, что новые линии появятся до 2027 года.