Две новые ветки метро появятся в Москве

Жители и гости Москвы до 2027 года смогут воспользоваться станциями подземки сразу двух новых линий. К этому времени в городе появятся Бирюлевская и Рублево-Архангельская ветки.

«В настоящее время рассматриваются варианты маршрутов и посадки станций Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, параллельно ведутся предпроектные работы. До 2027 года эти линии планируется построить», — привело РИА «Новости» слова заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Бирюлевскую линию протянут от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК). Новая ветка пройдет через станцию Кленовый бульвар Большой кольцевой линии и будет идти через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово, а конечная станция будет в поседении Рязановское. Всего на линии появится 17 станций.

Вторая ветка пройдет через районы Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, а также через территорию Рублево-Архангельского. Ее протяженность составит 19 километров.

Ранее Бочкарев сообщал, что в 2020 году начнется строительство 26 новых станций столичного метро. Кроме того, в ближайшие четыре года в Подмосковье откроют новые участки МЦД и ЦКАД.