Транспорт 23 июня 2023, 11:37 Собянин рассказал о скором завершении строительства еще одного участка МСД Мэр Москвы Собянин: строительство МСД от Лухмановской до Покровской улицы скоро завершат Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство участка МСД от Лухмановской до Покровской улицы завершат уже в сентябре, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На участке протяженностью 4,7 километра появятся два путепровода возле Лухмановской и Покровской улиц и подземный пешеходный переход около Сочинской улицы.

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По словам мэра, новый бессветофорный участок улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и прилегающих городов Люберцы и Балашиха.

Ранее на востоке Москвы одобрили строительство новой автодороги.