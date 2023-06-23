23 июня 2023, 11:37
Собянин рассказал о скором завершении строительства еще одного участка МСД
Мэр Москвы Собянин: строительство МСД от Лухмановской до Покровской улицы скоро завершат
Строительство участка МСД от Лухмановской до Покровской улицы завершат уже в сентябре, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На участке протяженностью 4,7 километра появятся два путепровода возле Лухмановской и Покровской улиц и подземный пешеходный переход около Сочинской улицы.
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По словам мэра, новый бессветофорный участок улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и прилегающих городов Люберцы и Балашиха.
Ранее на востоке Москвы одобрили строительство новой автодороги.
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Сергей Собянин
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