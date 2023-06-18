Москва 18 июня 2023, 19:56 Новую автодорогу возведут в районе Богородское в Москве Автомобильную дорогу построят в районе Богородское на востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Дорога с двусторонним движением появится в районе Богородское у пересечения Проектируемых проездов № 7926 и 7927. Также возведут автобусную остановку и установят дорожные знаки, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Специалисты одобрили строительство автодороги с двусторонним движением длиной 115 метров в районе Богородское в столице. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, проект предусматривает также новую разворотную площадку и установку остановочного павильона общественного транспорта с заездным карманом.

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Она добавила, что рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку. Для пешеходов оборудуют тротуары. Помимо этого, разместят инженерные коммуникации электроснабжения и водоотведения, ливневки, дождеприемники и уличные фонари.

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