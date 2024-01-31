Транспорт 31 января 2024, 11:11 Собянин рассказал о сборке электробусов в Москве Мэр Москвы Собянин: до конца 2024 года столица получит еще 800 электробусов Edgar Breshchanov/Global Look Press

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До конца 2024 года в Москву поставят свыше 800 электробусов, из них более 600 — ПАО «КамАЗ». В столице их производят на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). Об этом рассказал в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

«Наш город — номер один в Европе по количеству электробусов: их уже больше 1400. Они обслуживают почти 120 маршрутов», — отметил мэр.

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Весной 2021 года в партнерстве с ПАО «КамАЗ» в Москве открыли Центр по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. За последние почти три года он выпустил около 500 электробусов, более 350 — в прошлом году. Кроме того, появление нового производства привело к созданию свыше 500 новых рабочих мест.

На производстве в Сокольниках на электробусы устанавливают аккумуляторы, монтируют сиденья, поручни, валидаторы, мультимедийные экраны, подключают Wi-Fi. Также автобусы декорируют в соответствии со стилем Московского транспорта.

Не менее важной частью работы СВАРЗ стало техническое обслуживание городского транспорта. Здесь работает сервисный центр, где проводится капитальный ремонт техники, начиная с двигателей и заканчивая полами салона. В прошедшем году состоялось около трех тысяч техосмотров.

Помимо этого, СВАРЗ активно занимается производством современных остановочных комплексов. Так, в 2023 году на предприятии изготовили 1500 новых остановок, из которых 1300 установили в Москве, а 200 — в Подмосковье возле станций МЦД.

В минувшем году электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов. Их протяженность выросла приблизительно на треть.