Транспорт 23 июня 2023, 10:46 Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин показал 3D-карту Большой кольцевой линии метро

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Без Большой кольцевой линии метро, открывшейся три с половиной месяца назад, уже невозможно представить Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что строительство линии заняло почти десять лет. Длина пути составила 70 километров, что сделало ее самой протяженной кольцевой линией в мире. Чтобы проехать все станции, потребуется 90 минут.

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Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве МЦД-4.