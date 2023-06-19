19 июня 2023, 10:56
Собянин рассказал о строительстве МЦД-4
Мэр Москвы Сергей Собянин: станцию Калужского направления МЦД-4 Солнечная скоро достроят
На Калужском направлении МЦД-4 осталось достроить станцию Солнечная, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На станции в ближайшее время заменят плиты перекрытий на платформах и покрытие, покрасят навесы, установят динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, а также уложат тактильную плитку для слабовидящих.
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По словам мэра, западный радиус МЦД-4 стал первым железнодорожным направлением с полностью обновленной инфраструктурой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых участках МЦД, которые откроют в сентябре.
РЖД
МЦД
Сергей Собянин
Москва 2023
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