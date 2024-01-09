Транспорт 09 января 2024, 15:18 Собянин открыл электродепо «Аминьевское» в Москве Мэр Москвы Собянин открыл электродепо «Аминьевское» БКЛ метро на западе столицы РИА «Новости»

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На западе Москвы появилось электродепо «Аминьевское», предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщил информационный центр столичного правительства.

По словам главы города, по будням БКЛ стала обслуживать свыше одного миллиона 250 тысяч пассажиров. «Аминьевское» стало третьим депо на БКЛ и одним из самых крупных и технологически продвинутых в городе.

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«Депо „Аминьевское“ может обеспечить увеличение почти на 20-25% количества поездов, выходящих на линию», — уточнил Собянин.

Электродепо построили на территории площадью 15,7 гектара у перекрестка улиц Генерала Дорохова и Верейской. Оно включило свыше 60 строений общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. В его составе — корпус для ремонта поездов, электрическая мастерская, установка для сварки рельсов, складские помещения, мойка для поездов, а также здание для обслуживающего персонала и административно-бытовой комплекс.

Прогнозируется, что после 2026 года с расширением парка поездов число пассажиров на БКЛ сможет достигнуть 2-2,5 миллионов человек ежедневно.

На востоке столицы также появилось депо для электробусов. Новый парк «Салтыковка» торжественно открыли в столичном районе Новокосино.