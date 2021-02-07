SSJ100 прервал подъем в небо в начале разбега. Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Теперь его проверяют технические специалисты.

На борту находилось 74 человека, пятеро из них — члены экипажа. Никто не пострадал. Пассажиры ждут следующего рейса.

Днем ранее самолет «Аэрофлота», который вылетел из Шереметьево в Амстердам, вернулся в аэропорт из-за частичного отказа системы радиосвязи. Он подал сигнал тревоги на высоте восемь тысяч метров и изменил курс спустя 20 минут после подъема в небо. Лайнер благополучно приземлился.