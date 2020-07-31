Абхазия откроет совместную границу одновременно с Россией

Россия и Абхазия одновременно откроют совместные границы. Это произойдет 1 августа. Президент республики поприветствовал решение российской стороны и подчеркнул, что Абхазия готова встречать гостей.

Об этом президент Абхазии Аслан Бжания сообщил «Интерфаксу».

Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может Аслан Бжания.

Бжания отметил, что открытие границы серьезно повлияет на экономическую ситуацию в республике, потому что туризм занимает 35% ВВП Абхазии. Он подчеркнул, что за время пандемии люди устали, им не хватает общения. Открытие границ поможет это общение восстановить — с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границ между Россией и Абхазией до 4 августа. Однако 30 июля он отбыл в Москву с рабочим визитом — о целях поездки не сообщалось.

С начала пандемии в Абхазии коронавирусом заразились 84 человека. 37 пациентов выздоровели, еще трое — скончались. Представители Роспотребнадзора посещали страну с 23 по 26 июля. В результате они посчитали, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучна.

Абхазия готова принимать туристов из России, если они предоставят справку об отсутствии коронавируса. Тесты на COVID-19 нужно сделать не позднее чем за три дня до визита в страну.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. Туристы смогут улететь туда с 1 августа.