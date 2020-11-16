СМИ рассказали об особенностях обслуживания движка авто зимой

Отмечается, что перед зимой главное правило водителя заключается в том, чтобы проверить на предмет утечки масла и прочих технических жидкостей подкапотное пространство машины.

Для того, чтобы решить эту проблему после мойки двигателя надо в обычном режиме покататься неделю. Все масляные подтеки и прочие проблемы с движком будут заметны на свежих соединениях и уплотнителях.

«У новых и гарантийных автомобилей проблем с холодным пуском нет, однако, если автомобиль уже поездил, а стартер, генератор и аккумулятор „подустали“, перед наступлением холодов их тоже неплохо бы проверить», — обратили внимание авторы материала.

В минувшую пятницу в штате Миннесота (США) было зафиксировано массовое ДТП с участим 29 авто, в том числе нескольких грузовиков. По словам водителей, перед аварией прошел сильный снегопад. В результате на скользкой дороге в машины стали врезаться другие автомобили.