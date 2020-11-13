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    13 ноября 2020, 11:41

    Авария с участием 29 автомобилей произошла в Миннесоте

    Полина Петрова

    Массовая авария произошла в штате Миннесота. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали 29 автомобилей, в том числе несколько грузовиков, информирует «МИР 24».
    Авария с участием 29 автомобилей произошла в Миннесоте

    Уточняется, что сначала столкнулись два большегруза. Как рассказали водители, перед аварией прошел сильный снегопад. На скользкой дороге в машины стали врезаться другие автомобили.

    В результате загорелось несколько фур. Водители легковых авто оказались заблокированы и не могли выбраться из своих машин. По предварительной информации, пострадали девять человек.