Авария с участием 29 автомобилей произошла в Миннесоте

Уточняется, что сначала столкнулись два большегруза. Как рассказали водители, перед аварией прошел сильный снегопад. На скользкой дороге в машины стали врезаться другие автомобили.

В результате загорелось несколько фур. Водители легковых авто оказались заблокированы и не могли выбраться из своих машин. По предварительной информации, пострадали девять человек.