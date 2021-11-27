Сменившего маршрут ради обеда водителя трамвая Новосибирска проверит прокуратура

Сменившего маршрут во время поездки водителя новосибирского трамвая проверит прокуратура. Жители пожаловались на поведение вагоновожатого в социальных сетях. По их словам, он объявил, что поедет на обед, а несогласные с новым маршрутом могут выйти из вагона.

Один из возмущенных пассажиров сообщил о случившемся в социальных сетях. По его словам, водитель маршрута № 2 во время поездки объявил, что намерен ехать по маршруту № 16, чтобы попасть на обед. «Все те, кто оплатил, это ваши проблемы», — привел слова водителя пассажир.

Городская прокуратура пообещала, что возьмет под контроль ситуацию и проверит обоснованность отказа везти пассажиров. Если ведомство в ходе проверки найдет нарушение, то в отношении водителя и компании-перевозчика примут меры реагирования.