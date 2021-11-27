Водитель трамвая в Новосибирске внезапно изменил маршрут ради обеда

Водитель трамвая в Новосибирске решил внезапно изменить маршрут следования из-за обеда. Он предложил недовольным выйти, но без возврата денег за проезд. Об этом рассказали возмущенные пассажиры, которым в итоге пришлось ждать другого трамвая.

Информация о внеплановой остановке появилась в паблике «Инцидент Новосибирск». По словам подписчика, конфликт с водителем трамвая 2-го маршрута произошел накануне в Ленинском районе города.

«Мы сели на Карла Маркса, проехали одну остановку до Вертковской, и водитель говорит: „Я на обед, я на конечную 2-го маршрута не поеду, а поеду по 16-му маршруту и на обед. Все те, кто оплатил, это ваши проблемы“», — сообщил он.

После этого, как уточнил подписчик, к водителю подошел один из пассажиров и попросил его объяснить, что происходит. Но тот в ответ просто нагрубил ему. В итоге трамвай начали покидать те, кого перестроенный маршрут не устроил. Некоторые остались в салоне. По словам других пассажиров, такое происходит уже не в первый раз.