11 апреля 2023, 17:34
Ситуацию в российском автопроме сочли непростой
Президент Путин назвал непростой ситуацию в российском автопроме и других отраслях
Ситуация в российском автопроме и ряде других отраслей остается непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.
«Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», — отметил глава государства.
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По словам российского лидера, в правительстве уже провели несколько профильных отраслевых совещаний и определились с решениями, которые помогут увеличить загрузку предприятий и обеспечить сбыт готовой продукции.
По словам президента, российская экономика развивается, что может уменьшить инфляцию по итогам второго весеннего месяца ниже 3%.
Путин обратил внимание, что безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня. Некоторые производства столкнулись с нехваткой специалистов.
Владимир Путин
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