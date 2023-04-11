Транспорт 11 апреля 2023, 17:34 Ситуацию в российском автопроме сочли непростой Президент Путин назвал непростой ситуацию в российском автопроме и других отраслях РИА «Новости»

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Ситуация в российском автопроме и ряде других отраслей остается непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», — отметил глава государства.

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По словам российского лидера, в правительстве уже провели несколько профильных отраслевых совещаний и определились с решениями, которые помогут увеличить загрузку предприятий и обеспечить сбыт готовой продукции.

По словам президента, российская экономика развивается, что может уменьшить инфляцию по итогам второго весеннего месяца ниже 3%.

Путин обратил внимание, что безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня. Некоторые производства столкнулись с нехваткой специалистов.