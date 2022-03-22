Siemens заморозил поставку новых «Сапсанов» в Россию

Немецкий концерн Siemens уведомил «Российские железные дороги» о приостановке исполнения контракта на поставку новых высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров, передало РИА «Новости».

О том, что немцы приостановили выполнение контракта на поставку новых «Сапсанов», глава РЖД рассказал в рамках открытого диалога в Совете Федерации. При этом Белозеров заявил, что они постараются запустить новый подвижной состав до лета, к Петербургскому международному экономическому форуму, как бы ни складывалась ситуация.

Он добавил, что РЖД и Siemens до последнего момента вели переговоры по «Сапсанам» и немецкие партнеры искали варианты для продолжения сотрудничества, несмотря на санкции.

В России есть и свои производители, например завод «Уральские локомотивы», отметил глава РЖД.

Контракт на поставку и обслуживание 13 «Сапсанов» на 1,1 миллиарда евро подписали в 2019 году. При этом договор об обслуживании «Сапсанов» до сих пор действует, отметил Белозеров.

Ранее в РЖД сообщили, что в ближайшее время не будут требовать от пассажиров надевать маски.