Штрафы за проезд по платным трассам. Новая мера станет головной болью для водителей

Российских водителей хотят штрафовать за проезд зайцем по платным дорогам. Речь идет о сумме 2,5 тысячи рублей для легковушек и 5,5 тысячи рублей для транспорта большего размера. Инициатива неплохая, но автомобильные эксперты усомнились в ее работе.

По словам автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, речь идет о тех водителях, которые «где-то сумели пробраться» на платные участки трасс и не заплатили за проезд по ним. Например, под шлагбаумами могут прошмыгнуть мотоциклисты.

«Он же мягкий, шлагбаум, — раздвинул его и дальше поехал. Вот об этом идет разговор, и это вносят в Кодекс административных правонарушений. Мера, в общем-то, отчасти справедливая — и только лишь отчасти, потому что она должна иметь за собой двойное действие», — заявил «360» Субботин.

Он отметил, что инициатива должна наказывать тех, кто хочет проехать бесплатно. При этом есть и те, кто вынужден ехать по таким участкам, так как платная дорога «отрезала все пути». В качестве примера специалист привел трассу М4 Москва — Новороссийск, где есть подобные населенные пункты, оставшиеся без альтернативного проезда.

«Нет, есть альтернатива: можно проехать через Мурманск, к примеру, тебе там скажут. Но это не альтернатива, ребят, в законе об этом довольно четко сказано. Раз вводите такие штрафы, значит, должны быть выполнены все условия», — подчеркнул эксперт.

Субботин объяснил, что для местных жителей должен быть сделан доступный проезд. Если условия не выполнены, то введение штрафов несправедливо.

При этом координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов напомнил «360», что в проекте есть пункт об отмене штрафа. Водители будут освобождаться от него, если заплатят за проезд в течение 60 дней.

Я предполагаю, что даже если люди будут получать эти штрафы, то они будут оплачивать штрафные постановления и дальше эти штрафы отменять Петр Шкуматов «Общество синих ведерок».

Однако могут возникнуть проблемы с тем, что водители оплатили проезд, но из-за ошибки получили штраф.

«Давайте возьмем ситуацию, когда вы получили 10 штрафов за неоплаченный проезд. Как вам эти штрафы обжаловать? Вы должны прийти в Ространснадзор, написать жалобу по каждому постановлению. Эту жалобу будут рассматривать в течение 10 дней и так далее», — продолжил он.

По словам Шкуматова, Ространснадзор не имеет доступа к данным частной компании, а платные дороги принадлежат частным организациям. В этом случае возникает вопрос, как все будет происходить. Если пункты ГИБДД есть везде, то непонятно, где Ространснадзор будет принимать жалобы десятков тысяч граждан.

«Они сделали все правильно. Человек не оплатил, и ему дается шанс оплатить все второй раз, но если штраф уже выписан, то отменить его будет жуткая головная боль», — заключил он.

Речь идет о проекте поправок к КоАП, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, если водитель легкого автомобиля проехал по платной трассе и не заплатил в течение 60 дней, то его смогут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей. Водителей грузовиков и автобусов смогут штрафовать на 5,5 тысячи рублей.