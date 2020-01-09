СМИ сообщили о новом штрафе для автомобилистов в России

Постановление об этих штрафах будет выносить Ространснадзор на основе информации с автоматических камер.

Штраф аннулируют, если водитель в течение двух месяцев погасит задолженность за проезд по платной автотрассе ее владельцу. Новая система ответственности позволит отказаться от пунктов взимания платы и шлагбаумов. Нововведение упростит установку на платных трассах России системы free-flow (свободный поток), когда стоимость проезда будут списывать автоматически с помощью камер.

В пояснительной записке к документу говорится, что самый крупный штраф за неоплаченный проезд по платной дороге предусмотрен в Италии. Он составляет 300 евро. В Австрии нарушителям придется раскошелиться на 120 евро, в Швейцарии сумма штрафа составляет 200 швейцарских франков, а в американском штате Калифорния — 57 долларов.