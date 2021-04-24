Водителей предупредили о новых штрафах

Динамические знаки, оснащенные аппаратурой для фотофиксации нарушений и превышения скорости, появятся на российских дорогах. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Получается, что на дороге будут работать сразу три камеры — две будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. Как только машина попадет под камеры, устройство сфотографирует ее и измерит скорость движения.

«Имеет значение, что на снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации. Это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты», — рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Однако если после рамки водитель проедет быстрее положенного ограничения, то следующая камера его все равно засечет. Она будет стоять примерно в 30-50 метрах от рамки.

Эксперт отметил, что автоинспекция должна будет соблюдать правила о том, что указания на снижение скорости на знаках последовательно должно быть не более, чем на 20 километрах в час. В другом случае штраф можно будет оспорить.

Однако проблемы могут возникнуть у водителей, которые ориентируются на «Яндекс.Навигатор» и антирадары. Все дело в том, что такие устройства, скорее всего, не смогут оперативно отслеживать изменения скоростного режима.