Штраф в три тысячи рублей предложили ввести за парковку на газоне

Россиян могут начать штрафовать за парковку на газоне и проезд по нему. За это правонарушение придется отдать до трех тысяч рублей.

Новый штраф есть в проекте статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории». Выдержки из него приводит РИА «Новости». Штраф может быть выписан за остановку не только на газонах, но также и на детских, спортивных, игровых площадках, цветниках и «иных территориях, занятых зелеными насаждениями». Платить придется от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Также штраф выпишут за мойку автомобиля в неположенных местах и «автохлам» во дворе. Владельцу машины нужно будет отдать от тысячи до трех тысяч рублей.

Кроме того, вводится ответственность за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов. Юридическим лицам придется отдать 20-25 тысяч рублей, а физическим — 1,5 — 3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Минюст отказался от кратного повышения штрафов за административные нарушения в новом КоАП. Также будут отменены некоторые нововведения, которые раскритиковала общественность.