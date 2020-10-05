Минюст не намерен повышать штрафы в новом КоАП

Минюст решил отказаться от кратного повышения штрафов за административные нарушения в новом КоАП. Кроме того, ведомство откажется от некоторых норм, ранее подвергнутых критике со стороны общественности.

Штрафы останутся на уровне действующего кодекса, сообщила газета «Известия». Повышен будет только размер минимального штрафа — он составит 500 рублей вместо действующих 100.

В тексте документа также не будет содержаться спорная норма, которая касается санкций за прививки. Она исключена из проекта, говорится в материале.

Как сообщили в Госдуме, новые нормы необходимо изучить, поэтому они вряд ли вступят в силу с 1 января 2021 года. Новая редакция КоАП существенно отличается от первой и «максимально учитывает мнение населения», отметили в Совфеде. Однако там заметили, что потребуется время на ее доработку.

При этом, по мнению экспертов, все равно останутся недовольные новым кодексом, поскольку он будет приниматься в экономически непростое время.

Ранее МВД предложило расширить список нарушений автомобилистов. В частности, включить в него езду на резине не по сезону, нештатные яркие лампочки или неисправности машины. Пока непонятно, кто и как будет искать дефекты. На дороге нельзя по закону. А в пунктах техобслуживания гаишники не работают.