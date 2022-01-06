Более 400 пассажиров не смогли вылететь из Шереметьево на Кубу
400 пассажиров не могут вылететь из Шереметьево на Кубу из-за поломки самолета
Неполадка с системой запуска двигателей самолета задержала рейс из Шереметьево в город Варадеро на Кубе, 400 пассажиров остались в Москве. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным источника, задержка рейса составляет уже более 12 часов. Представители авиакомпании не предоставили пассажирам ночлега и питания. Им предлагается полететь до Гаваны или отказаться от рейса.
«Система запуска, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны, есть во многих других аэропортах. В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — объяснили пассажирам причину задержки.
Ранее стало известно, что рейс из Екатеринбурга в Турцию на 30 декабря был задержан по решению авиакомпании более чем на сутки, 243 пассажира рисковали встретить Новый год в России.