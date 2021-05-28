Шасси сломалось у самолета Ан-26 при посадке в Якутске

Самолет Ан-26 «Полярных авиалиний» 26 мая совершил аварийную посадку в Якутске. При приземлении у него сломалось шасси. Пассажиров на борту самолета не было, экипаж не пострадал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«26 мая при посадке в аэропорту Якутска экипаж заметил, что воздушное судно перемещается левее оси взлетно-посадочной полосы. Командиром было принято решение применить экстренное торможение, при выполнении которого произошло разрушение трех пневматиков-колес (из четырех) на двух основных опорах шасси», — рассказали в авиакомпании.

В «Полярных авиалиниях» уточнили, что на борту самолета в момент ЧП не было ни пассажиров, ни груза. Никто из членов экипажа не пострадал. Территориальное управление Росавиации начало проверять обстоятельства ЧП. Самолет отбуксировали на стоянку.

В начале мая в Санкт-Петербурге аварийно сел летевший из Сочи Hawker 750. Пилоты в воздухе сообщили о несрабатывании датчика выпуска шасси. Приземление прошло благополучно.