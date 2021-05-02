Неисправный самолет приземлился в Петербурге

Летевший из Сочи самолет Hawker 750 подал сигнал о технической неисправности. После этого борт благополучно сел в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В пресс-службе уточнили, что самолет Hawker 750 во время полета сообщил о технической неисправности. После получения сигнала аварийно-спасательную команду привели в аэропорту в полную боевую готовность.

Несмотря на поломку, самолет успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу в Пулково. Hawker 750 сел в 17:55 по московскому времени. Борт летел из Сочи. Сейчас аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

По информации РЕН ТВ, самолет принадлежит авиакомпании Weltall-avia. На подлете к Пулково пилоты сообщили о несрабатывании датчика выпуска шасси. Перед приземлением в аэропорту борт отправили на второй круг. Все обстоятельства и причины аварийной посадки пока выясняются.