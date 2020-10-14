Сервис «Яндекс.Такси» приостановил работу в Румынии. Причиной этого стали местные законы, сообщили в пресс-службе агрегатора такси.

«„Яндекс.Такси“ (работает по брендом Yango) приостанавливает деятельность в Бухаресте и Румынии. Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяет нам эффективно развивать сервис», — процитировало сотрудников компании ИА RNS.

Они отметили, что сделают упор на работе в других государствах и направлениях предпринимательства. Приложение Yango по-прежнему функционирует в остальных 16 странах.

Представитель компании уточнил, что в Румынии строго регулируется деятельность агрегаторов такси. Так, водителям необходимо получать не только отдельные лицензии на работу с каждым сервисом совместных поездок, но и большое число иных разрешений. По словам эксперта, это дорого и неудобно.

Ранее доктор медицинских Владимир Таточенко объяснил, как уменьшить опасность заражения коронавирусом в такси. Он подчеркнул, что необходимо максимально дистанцироваться от водителя.