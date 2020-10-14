Медик объяснил, как уменьшить опасность заражения СОVID-19 в такси

Доктор медицинских Владимир Таточенко объяснил, как уменьшить опасность заражения коронавирусом в такси. По его словам, необходимо максимально дистанцироваться от водителя.

«Лично я езжу на такси в маске. В обычное время я сажусь рядом с водителем, поскольку там удобней ноги ставить, но сейчас делать так не стоит. Я сажусь сзади наискосок от водителя», — процитировало специалиста радио Sputnik.

Он пояснил, что, если ехать таким образом с надетой маской около 5-10 минут на такси, риск инфицирования сводится к минимуму. Таточенко заметил, что большинство машин обрабатывают дезинфицирующими жидкостями.

При этом к ручкам дверей и другим поверхностям безопаснее прикасаться в перчатках. Также необходимо открывать окна, чтобы проветривать машину. Если на улице холодно, то лучше одеться теплее, но не пренебрегать вентиляцией в салоне.