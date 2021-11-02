Москва во мгле. Туман принес красивые фото, сложности с транспортом и угрозу здоровью
ГОЧСиПБ Москвы: туман сохранится до 14:00 вторника
Этим утром московский регион окутал туман — он сорвал планы более тысячи человек, собравшихся улететь из города или прилететь в него. Отмены и задержки коснулись 200 авиарейсов, видимость на дорогах стала плохой, а людям с проблемами со здоровьем посоветовали оставаться дома.
Задержка и отмена рейсов
Такого густого тумана жители Москвы и Подмосковья давно не видели. Он начал пробираться еще с вечера, тогда видимость упала до 200 метров. Водителям пришлось ехать очень медленно и быть особенно осторожными на дороге.
С авиаперевозками было еще сложнее. Более 200 рейсов задержали или отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Представитель Росавиации сообщил, что этим самолетам пришлось осуществлять посадку на запасных аэродромах в других городах. Но как только ситуация улучшится, рейсы возобновят.
Повод для фотосессий
Туман одновременно вдохновил жителей на красивые фотографии и видео. В соцсетях многие сравнили утренний вид города с серией игр и фильмов «Сайлент Хилл» — там основные действия происходят на затуманенных улицах. Поэтому для профессиональных фотографов вторник выдался очень удачным.
Эффектные фотографии получились у тех, кто работает или живет в бизнес-центре «Москва-Сити».
Некоторые водители написали, что дорога в тумане показалась им пугающей. Но, видимо, из-за введения нерабочих дней сейчас не так много машин. О массовых авариях сообщений не поступало.
Пользователь Instagram Vanyaberezkin поделился кадрами, которые больше похожи на компьютерную игру, чем на город, в котором кипит жизнь.
В соцсетях можно было встретить ряд постов юных пользователей, которые признались, что впервые видели такой густой туман.
Откуда пришел туман
По данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы, сильный туман с видимостью 200–700 метров сохранится в Москве до 14:00 вторника, сообщило РИА «Новости».
МЧС рекомендовало пока не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Также пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе дороги, водителей попросили снизить скорость.
Синоптики считают, что это явление связано с перепадом температур. По мнению эколога Антона Хлынова, из-за резких суточных колебаний температуры воздух становится переувлажненным и вызывает оседание различных взвесей техногенного происхождения. Он рассказал газете «Известия», что причиной мглы могло стать большое количество автомобилей в городе, а также «запечатанные» земли, используемые для стройки.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС, москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. Во вторник будет +5…+7, по области температура воздуха поднимется до +8 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, а атмосферное давление — 751 миллиметр ртутного столба. Теплая по меркам ноября погода продержится до конца недели. Уже в ближайшие дни в столицу вторгнется теплый и влажный атлантических воздух.