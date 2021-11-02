Москва во мгле. Туман принес красивые фото, сложности с транспортом и угрозу здоровью

Этим утром московский регион окутал туман — он сорвал планы более тысячи человек, собравшихся улететь из города или прилететь в него. Отмены и задержки коснулись 200 авиарейсов, видимость на дорогах стала плохой, а людям с проблемами со здоровьем посоветовали оставаться дома.

Задержка и отмена рейсов

Такого густого тумана жители Москвы и Подмосковья давно не видели. Он начал пробираться еще с вечера, тогда видимость упала до 200 метров. Водителям пришлось ехать очень медленно и быть особенно осторожными на дороге.

С авиаперевозками было еще сложнее. Более 200 рейсов задержали или отменили в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Представитель Росавиации сообщил, что этим самолетам пришлось осуществлять посадку на запасных аэродромах в других городах. Но как только ситуация улучшится, рейсы возобновят.

Повод для фотосессий

Туман одновременно вдохновил жителей на красивые фотографии и видео. В соцсетях многие сравнили утренний вид города с серией игр и фильмов «Сайлент Хилл» — там основные действия происходят на затуманенных улицах. Поэтому для профессиональных фотографов вторник выдался очень удачным.

Эффектные фотографии получились у тех, кто работает или живет в бизнес-центре «Москва-Сити».

Некоторые водители написали, что дорога в тумане показалась им пугающей. Но, видимо, из-за введения нерабочих дней сейчас не так много машин. О массовых авариях сообщений не поступало.

Пользователь Instagram Vanyaberezkin поделился кадрами, которые больше похожи на компьютерную игру, чем на город, в котором кипит жизнь.

Источник фото: страница Instagram Vanyaberezkin

В соцсетях можно было встретить ряд постов юных пользователей, которые признались, что впервые видели такой густой туман.

Откуда пришел туман

По данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы, сильный туман с видимостью 200–700 метров сохранится в Москве до 14:00 вторника, сообщило РИА «Новости».

МЧС рекомендовало пока не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Также пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе дороги, водителей попросили снизить скорость.

Синоптики считают, что это явление связано с перепадом температур. По мнению эколога Антона Хлынова, из-за резких суточных колебаний температуры воздух становится переувлажненным и вызывает оседание различных взвесей техногенного происхождения. Он рассказал газете «Известия», что причиной мглы могло стать большое количество автомобилей в городе, а также «запечатанные» земли, используемые для стройки.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС, москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. Во вторник будет +5…+7, по области температура воздуха поднимется до +8 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, а атмосферное давление — 751 миллиметр ртутного столба. Теплая по меркам ноября погода продержится до конца недели. Уже в ближайшие дни в столицу вторгнется теплый и влажный атлантических воздух.