СБУ: в аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов
Ремонт самолетов в аэропортах Киева и Одессы проводился с нарушениями регламента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве уточнили, что кроме некачественного техобслуживания авиакомпания и ее подрядчик подделывали документы о проведении ремонтных работ. СБУ рассказала, что это могло привести к трагедиям.
Ответственного за проведение техобслуживания обвинили в служебном подлоге, ему грозит до трех лет лишения свободы. Авиакомпанию лишили сертификатов на полеты и пригодность лайнеров.
Ранее эксперты сообщили, что самыми безопасными местами в самолете признаны задние. Такие выводы были сделаны на основе анализа 65 катастроф. Согласно статистике, коэффициент выживания в задней части салона составляет 28%, коэффициент смертности в начале салона — 44%.