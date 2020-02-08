СБУ: в аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов

В ведомстве уточнили, что кроме некачественного техобслуживания авиакомпания и ее подрядчик подделывали документы о проведении ремонтных работ. СБУ рассказала, что это могло привести к трагедиям.

Ответственного за проведение техобслуживания обвинили в служебном подлоге, ему грозит до трех лет лишения свободы. Авиакомпанию лишили сертификатов на полеты и пригодность лайнеров.

Ранее эксперты сообщили, что самыми безопасными местами в самолете признаны задние. Такие выводы были сделаны на основе анализа 65 катастроф. Согласно статистике, коэффициент выживания в задней части салона составляет 28%, коэффициент смертности в начале салона — 44%.