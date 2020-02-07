Исследование показало, где в самолете безопаснее всего сидеть

Места в задней части самолета имеют небольшое преимущество. Они непопулярны у пассажиров, желающих покинуть салон как можно быстрее, но чуть безопаснее остальных. Специалисты изучили десятки катастроф перед тем как сделать такие выводы.

Издание Daily star опубликовало результаты исследования, которые показывают, что наибольший процент смертельных случаев (39%) зафиксирован в середине салона, и в передней части (38%). Этот показатель в хвостовой части ненамного, но ниже, 32%. Такие выводы были сделаны на основе анализа 65 катастроф.

Коэффициент выживания в задней части салона составляет 28%, коэффициент смертности в начале салона — 44%.

Эксперты заявили, что шансы на выживание может повысить одежда и обувь пассажира. Не нужно никогда разуваться в салоне. Половина катастроф происходит при взлете или посадке. Огонь или разбившееся стекло подвергнут босых путешественников большей опасности, чем обутых.

В поездке также следует избегать ношения мешковатой одежды и легковоспламеняющихся тканей. Безопаснее будет поверх полиэстера или нейлона носить хлопок или шерсть, и отдать предпочтение узким брюкам вместо свободного платья. Лучше всего, если это будут джинсы в комплекте с кроссовками на достаточно высокой подошве.

Лучше держать жалюзи на иллюминаторах открытыми, тогда пассажирам не потребуется время на адаптацию зрения к освещению снаружи.

Вечером 5 февраля в районе аэропорта имени Сабихи Гекчен в условиях сильного ветра и проливного дождя с посадочной полосы вылетел пассажирский самолет. Он упал с высоты 30 метров. Погибли три человека, получили ранения 180.