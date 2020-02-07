Исследование показало, где в самолете безопаснее всего сидеть
Издание Daily star опубликовало результаты исследования, которые показывают, что наибольший процент смертельных случаев (39%) зафиксирован в середине салона, и в передней части (38%). Этот показатель в хвостовой части ненамного, но ниже, 32%. Такие выводы были сделаны на основе анализа 65 катастроф.
Коэффициент выживания в задней части салона составляет 28%, коэффициент смертности в начале салона — 44%.
Эксперты заявили, что шансы на выживание может повысить одежда и обувь пассажира. Не нужно никогда разуваться в салоне. Половина катастроф происходит при взлете или посадке. Огонь или разбившееся стекло подвергнут босых путешественников большей опасности, чем обутых.
В поездке также следует избегать ношения мешковатой одежды и легковоспламеняющихся тканей. Безопаснее будет поверх полиэстера или нейлона носить хлопок или шерсть, и отдать предпочтение узким брюкам вместо свободного платья. Лучше всего, если это будут джинсы в комплекте с кроссовками на достаточно высокой подошве.
Лучше держать жалюзи на иллюминаторах открытыми, тогда пассажирам не потребуется время на адаптацию зрения к освещению снаружи.
Вечером 5 февраля в районе аэропорта имени Сабихи Гекчен в условиях сильного ветра и проливного дождя с посадочной полосы вылетел пассажирский самолет. Он упал с высоты 30 метров. Погибли три человека, получили ранения 180.