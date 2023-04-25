Транспорт 25 апреля 2023, 10:29 Сборочный цех АвтоВАЗ могут открыть в Узбекистане АвтоВАЗ рассмотрит организацию сборки Lada Vesta в Узбекистане РИА «Новости»

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Российская компания АвтоВАЗ рассматривает вероятность организации сборки автомобилей Lada Vesta в Узбекистане. Об этом на выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил президент компании Максим Соколов, его слова привел ТАСС.

Соколов уточнил, что речь идет о модельном ряде Vesta нового поколения.

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«Вместе с нашим партнером мы уже сейчас активно рассматриваем ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Это будет новая модель — Lada Vesta флагманского поколения», — сказал он.

Президент компании отметил, что в будущем АвтоВАЗ планирует углубить степень локализации сборки новых автомобилей.

«В частности, окраску и сварку. С нашими партнерами мы уже ведем переговоры на эту тему», — добавил Соколов.

Ранее стало известно, что автомобили Lada начнут выпускать на бывшем производстве Nissan в Санкт-Петербурге. Новые машины с этого конвейера появятся уже во втором квартале 2023 года.