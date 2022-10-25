Сбой движения произошел на МЦК из-за остановки поезда | 360°

Транспорт 25 октября 2022, 23:09 Сбой движения произошел на МЦК из-за остановки поезда МЖД: движение поездов по часовой стрелке приостановили на МЦК из-за остановки поезда РИА "Новости"

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Движение поездов по часовой стрелке приостановили на Московском центральном кольце (МЦК). Причиной стала остановка одного из составов, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

«Сегодня в 21:45 на остановочном пункте Владыкино МЦК по техническим причинам остановился поезд № 6523. В связи с этим временно приостановлено движение по часовой стрелке», — предупредили в МЖД.

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Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Сейчас специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления движения поездов. Сейчас поезда следуют от станции Балтийская до Ростокино без остановок.

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«Движение в обратном направлении осуществляется с установленным интервалом», — уточнили в МЖД.

Ранее пассажирам столичной подземки сообщили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро. Туннели от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» не будут работать с 4 по 8 ноября. Их закроют для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии.

Также с 12 ноября закроется движение от «Автозаводской» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро. На этом участке проведут полную реконструкцию тоннеля. Работы продлятся в течение полугода. К концу недели пассажирам пообещали предоставить новые схемы проезда.