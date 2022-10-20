Участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют на несколько дней | 360°

20 октября 2022, 21:55
Участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют на несколько дней
Московской Дептранс предупредил, что в городской подземке с 4 по 8 ноября будет закрыт участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Об этом написало ИА НСН.
По данным информагентства, временное закрытие связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии.
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«Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше», — обратили внимание в ведомстве.
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Отмечается, что бесплатные автобусы КМ запустят вдоль закрытого участка.
Метро
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