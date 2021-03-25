Рейс S7 из Челябинска в Москву отложили из-за протечки топлива

Вылет самолета авиакомпании S7 рейсом Челябинск — Москва задержали после того, как после буксировки и запуска левого двигателя специалисты обнаружили течь топлива. Об этом со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру сообщило РИА «Новости».

Течь топлива обнаружили в самолете S7, готовившегося к вылету рейсом S7-1142 из Челябинска в Домодедово, в 05:05 по московскому времени. На борту самолета находилось 170 пассажиров, в том числе 15 детей. Среди них нет пострадавших.

На время устранения технической неисправности воздушного судна пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта. Транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения правил безопасности полетов.

Представители челябинского аэропорта подтвердили «Интерфаксу», что вылет рейса предварительно перенесли до 13:00. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что решается вопрос об отправке резервного борта.

Ранее, 16 марта, самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Иркутск, вернулся в аэропорт из-за неполадок с двигателем. Пассажиров оперативно отправили в Иркутск на запасном самолете.