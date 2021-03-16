Самолет авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неполадок с двигателем

Самолет компании S7, летевший по маршруту Новосибирск — Иркутск, вернулся в аэропорт Толмачево из-за неполадок с двигателем. Пассажиры были оперативно отправлены на резервном рейсе в пункт назначения.

О неполадках у самолета новосибирской авиакомпании ТАСС рассказали в экстренных службах. Информацию подтвердили в пресс-службе иркутского аэропорта.

«Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлета в связи с неполадками с одним из двигателей», — сказал собеседник агентства.

После возвращения в аэропорт пассажиров рейса Новосибирск — Иркутск отправили резервным бортом. В пункт назначения они прибыли в 03:04 по московскому времени.

Ранее в России предложили расширить перечень запрещенных профессий для женщин. Россиянка могут позволить ремонтировать и обслуживать самолеты. С такой инициативой в Министерство труда обратилась глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.