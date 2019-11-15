Самолет побил 2 мировых рекорда за 19 часов в воздухе

Лайнер преодолел 17,8 тысячи километров за 19 часов и 19 минут. На этот полет ушло 100 тысяч килограммов (100 метрических тонн) реактивного топлива. Перелет признали успешным.

В итоге побито два мировых рекорда. Это был самый длительный перелет как по расстоянию, так и по продолжительности.

Лучшую авиакомпанию мира назвали на парижском авиасалоне Подробнее

На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner находились 50 пассажиров, врачи и экипаж. И это при том, что самолет рассчитан на 236 пассажиров.

Это второй длительный перелет в мире. Первый Qantas совершила месяц назад, когда лайнер летел по маршруту Нью-Йорк — Сидней. Этот путь, который тоже был экспериментальным, пассажиры преодолели за 19 часов 14 минут.

В дальнейшем руководство компании планирует выполнять такие рейсы на постоянной основе.

Предыдущий рекорд по длительности пассажирского рейса — 17 часов.