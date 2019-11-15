  • Самолет побил 2 мировых рекорда за 19 часов в воздухе

    15 ноября 2019, 11:41

    Алена Макаренко

    Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines вылетел из Сиднея и приземлился в Лондоне. Этот рейс был экспериментальным — 19 часов в воздухе, без пересадок. В итоге побито два мировых рекорда. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал CNN.

    Лайнер преодолел 17,8 тысячи километров за 19 часов и 19 минут. На этот полет ушло 100 тысяч килограммов (100 метрических тонн) реактивного топлива. Перелет признали успешным.

    В итоге побито два мировых рекорда. Это был самый длительный перелет как по расстоянию, так и по продолжительности.

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    На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner находились 50 пассажиров, врачи и экипаж. И это при том, что самолет рассчитан на 236 пассажиров.

    Это второй длительный перелет в мире. Первый Qantas совершила месяц назад, когда лайнер летел по маршруту Нью-Йорк — Сидней. Этот путь, который тоже был экспериментальным, пассажиры преодолели за 19 часов 14 минут.

    В дальнейшем руководство компании планирует выполнять такие рейсы на постоянной основе.

    Предыдущий рекорд по длительности пассажирского рейса — 17 часов.