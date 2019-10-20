Побит рекорд самого долгого авиарейса без посадок

Лайнер Boeing 787-9 следовал по рейсу Нью-Йорк — Сидней в 16309 км. Он пробыл в воздухе 19 часов 14 минут.

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Авиакомпания для столь долгого перелета организовала для пассажиров постоянный медицинский надзор прямо на борту лайнера. Пассажиры имели доступ ко всем необходимым лекарствам — мелатонину в таблетках, лекарству от повышенной тревожности и очкам, имитирующим солнечный свет.

Одно из самых неприятных последствий таких долгих перелетов — гиподинамия, ослабление мышечной деятельности организма в результате нехватки физической активности.

Ранее в СМИ сообщалось, что российский лайнер, следовавший из Улан-Удэ в Москву из-за ложного сообщения о бомбе, совершил экстренную посадку.