Транспорт 30 января 2024, 21:37 Самолет «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за обморока пассажирки РИА «Новости»

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Самолет «Победы» экстренно посадили в аэропорту Внуково из-за потерявшей создание пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, самолет направлялся в Самару из Санкт-Петербурга. Во время полета одна из пассажирок пожаловалась на плохое самочувствие. Позже она потеряла сознание, и экипажу не удалось привести ее в чувства. Капитан воздушного судна принял решения посадить самолет. После посадки пострадавшую передали медикам.

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Накануне в Якутии экстренно сел самолет рейса Харбин — Якутск. Перед приземлением капитан сообщил о технической неисправности: в багажном отделе сработал датчик дыма. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Из самолета эвакуировали 30 пассажиров и девять членов экипажа. По факту авиаинцидента проводится проверка.