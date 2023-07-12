Транспорт 12 июля 2023, 11:02 Самолет из-за птицы экстренно сел в Новосибирске Прокуратура: самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за попадания птицы в фюзеляж Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» по пути из Новокузнецка в Москву совершил посадку в Новосибирске из-за попавшей в фюзеляж птицы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что началась проверка.

Airbus А-321 со 156 пассажирами, в том числе 13 детьми, утром 12 июля вылетел из Новокузнецка в Шереметьево. По предварительной версии, во время набора высоты в фюзеляж попала птица. Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина около девяти часов утра (пяти часов по московскому времени).

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«Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту вылета организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — объявили в надзорном ведомстве.

Весной самолет, летевший из Новосибирска в Самару, столкнулся со стаей птиц. Полет завершили в штатном режиме, пассажиры не пострадали.