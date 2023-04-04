Транспорт 04 апреля 2023, 10:28 Самолет из Санкт-Петербурга столкнулся со стаей птиц ЦСУ на транспорте: самолет из Санкт-Петербурга в Самару столкнулся с птицами freepik

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В Самарской области при посадке в аэропорту Курумоч самолет столкнулся со стаей птиц. Никто из пассажиров не пострадал. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку.

Самолет 3 апреля летел из Санкт-Петербурга в Самару, зашел на посадку и в 21:40 столкнулся с птицами. Воздушное судно и находившиеся на нем люди не пострадали, полет завершили в штатном режиме. Следователи выяснят причину, по которой не заметили пернатых, и выяснят другие обстоятельства происшествия.

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Из-за попадания птиц в двигатели самолетов случались крупные авиакатастрофы под Махачкалой, вблизи гавайского острова Кахулуи, в американском штате Мэриленд, городе Бостоне, нидерландском аэропорту Эйндховена и других местах. В 2019 году авиакомпания отменила рейс из Минеральных Вод в Москву из-за залетевшей в левый двигатель птицы, а в марте 2023 года по этой же причине в Пулково, по информации «Известий», вернулся самолет до Ижевска.