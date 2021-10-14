Самолет из-за непогоды отправили на аэродром в Тюмени

Пассажирский авиалайнер, летевший из Доминиканской Республики в Екатеринбург, из-за непогоды отправили на запасной аэродром в Тюмени. Виной изменения маршрута послужил сильный туман, написал ТАСС.

Самолет следовал по рейсу ZF-944 из доминиканского города Ла-Романа в Екатеринбург 14 октября. В свердловском аэропорту Кольцово лайнер не сумел приземлиться из-за сложных погодных условий. Самолет отправился на запасной аэродром, со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге рейс ZF-944 из Ла-Романы ушел на запасной аэродром в Тюмень», — рассказал собеседник агентства.

Автомобильное движение на части кольцевой дороги в Екатеринбурге перекрыли сотрудники ГИБДД. Из-за тлеющих торфяников видимость на дороге практически нулевая. Полицейские ограничили движение автомобилей на участке дороги от Полевского тракта до Медного.

Торфяники начали тлеть в Екатеринбурге 11 октября. Сотрудники МЧС сообщили, что все источники возгорания находятся под землей, открытого пламени нет.