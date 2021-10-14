Кольцевую дорогу в Екатеринбурге перекрыли из-за смога

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга перекрыли движение на части кольцевой дороги города. Службы решили сделать это из-за сильного смога от тлеющего торфяника, который вызвал нулевую видимость. О принятых мерах безопасности представитель ведомства сообщил ТАСС.

Проезд закрыли на участке дороги от Полевского тракта до Медного, сказали в ГИБДД.

Торфяники начали тлеть в Екатеринбурге еще с 11 октября — именно тогда жители города и области впервые пожаловались на запах гари и сильный смог. Причину (тление торфяников) установили в МЧС, уточнив, что открытого огня нет — все процессы происходят в толще земли на большой глубине.

Специалисты МЧС призвали всех сохранять спокойствие, но соблюдать меры предосторожности — чаще делать дома влажную уборку и не открывать окна на ночь, чтобы не вдыхать продукты горения. На улице не следует находиться слишком долго.

Сейчас пожарные уже работают над ликвидацией тления. Они отметили, что прямой угрозы населенному пункту и его жителям нет. Ситуацию прокомментировали и в Роспотребнадзоре Свердловской области — эксперты начали изучать и оценивать содержание вредных веществ в воздухе.