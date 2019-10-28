Птица попала в двигатель самолета в аэропорту Минвод

Представитель ведомства уточнил, что птица залетела в левый двигатель, когда самолет уже пошел на взлетную полосу. Вылет отменили, а борт вернули обратно.

«На борту было 150 человек и шесть членов экипажа», — уточнил собеседник.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, случай с птицей произошел в минувшее воскресенье, 27 октября. После того, как специалисты очистили двигатель, рейс вылетел в Москву.

Это не первый случай, когда птицы попадают в двигатели самолетов в аэропорту Минеральных Вод. В начале октября в ходе проверки сотрудниками Южной транспортной прокуратуры выяснилось, что отпугивающая от воздушной гавани птиц биоакустическая установка сломана. Проверку организовали после того, как в двигатель Boeing 737−800 попала птица.