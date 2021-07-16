Самокатчикам предложили разрешить разгоняться до 30 км/ч

Порог скорости для электросамокатов на отдельных дорожках можно установить на уровне 30 километров в час. Но тогда строительство велодорожек на стадии планирования дорожной инфраструктуры должно предусматривать создание двух полос — для велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«В тех местах, где строительство велодорожек только планируется, по возможности следовало бы предусматривать еще одну полосу для скоростного транспорта, виды которого будут со временем меняться, но скорость этого транспорта будет так же велика», — объяснил он.

Васильев добавил, что если предположить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 километров в час. Но если отдельной полосы для них не будет, то скорость движения электросамокатов по городу должна быть не более 15 километров в час.

Минтранс РФ занимается разработкой проекта постановления правительства касательно статуса средств индивидуальной мобильности.

Ранее электросамокаты предложили оснастить госномерами, а для безопасности создать специальную дорожную инфраструктуру.